Представлен Poco F4 GT

Официально представлен новый смартфон Poco F4 GT. Он вернулся с флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 1.

Мощный чипсет управляется технологией LiquidCool 3.0, состоящей из двух испарительных камер для охлаждения. Для сравнения, в Poco F3 использовалась версия 1.0 этой технологии. Кроме того, камеры на 170% больше, чем в F3 GT.

Вся эта мощь хочет выразить себя и графический процессор Adreno 730 сможет сделать это на плоском 6,67-дюймовом AMOLED-дисплее. Это 10-битная панель с частотой обновления 120 Гц и высокочастотным ШИМ-затемнением. Качество дисплея было сертифицировано компанией DisplayMate, которая поставила ему оценку A+ после установки или сопоставления 15 рекордов производительности дисплея.

Дисплей имеет частоту дискретизации касания 480 Гц, по сравнению с 360 Гц на F3 и соответствует F3 GT. Как и предыдущая модель GT, эта имеет большой функционал в играх, поэтому имеет дополнительные элементы управления в виде плечевых кнопок. Они были протестированы в более чем 100 популярных играх, но могут также использоваться в качестве ярлыков для обычного использования например, для запуска камеры.

Poco F4 GT использует самую быструю зарядку Poco с системой HyperCharge мощностью 120 Вт. Батарея телефона емкостью 4700 мАч может быть заполнена до 100% за 17 минут. Есть еще один режим, который позволяет заряжаться во время игры — он выделяет меньше тепла, но все равно достаточно быстрый, время 0-100% — 27 минут. Poco включает в себя угловой кабель USB-C, которым удобнее пользоваться, держа телефон горизонтально.

F4 GT оснащен двумя датчиками изображения Sony. Первый это IMX686, 64-мегапиксельный сенсор 1/1,73 дюйма (исходные пиксели 0,8 мкм, 1,6 мкм с биннингом), и он находится за диафрагмой f/1,9. , f/2.2) и макрокамера на 2 МП, а также датчиком мерцания. Второй датчик Sony — это 20-мегапиксельный IMX596 внутри селфи-камеры.

Бренд Poco представляет послепродажное обслуживание премиум-класса, которое дает пользователям F4 GT один бесплатный ремонт экрана в течение первых 6 месяцев владения.

Poco F4 GT поступит в продажу в этот четверг (28 апреля) в ведущих интернет-магазинах в нескольких регионах. Он будет доступен в цветах Stealth Black, Knight Silver и Cyber ​​Yellow.