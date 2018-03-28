Представлен Razer Goliathus Chroma

Razer представили Razer Goliathus Chroma - LED-версию популярного и доступного мягкого коврика для мыши с возможностью настройки подсветки и выбора световых эффектов.

Следуя по пути Razer Firefly, оригинального RGB-коврика, Razer Goliathus Chroma становится новейшим пополнением семейства Razer Chroma™, которое включает игровую мышь-бестселлер Razer DeathAdder Elite, механическую клавиатуру Razer BlackWidow Chroma V2, гарнитуру Razer Kraken 7.1 V2 и многие другие устройства. Razer Goliathus Chroma предлагает пользователю выбор из множества предустановленных световых эффектов, включая спектральный цикл, дыхание, реактивный, волну и прочие. Подстветка так же может быть настроена вручную для создания индивидуальной цветовой атмосферы и синхронизирована с иными поддерживающими Chroma устройствами при помощи приложения Razer’s Synapse 3 (Beta).

Микротекстурированная ткань Razer Goliathus Chroma разработана для быстрых и выверенных движений, оптимизирована для всех сенсоров, стилей игры и настроек чувствительности, а нескользящее резиновое основание гарантирует, что коврик останется неподвижным во время игры. Так же новый коврик снабжен встроенным захватом для кабеля.

В продажу дополнительно поступит Razer Goliathus Chroma Extended - увеличенная версия коврика для тех, кто желает превратить весь свой стол в рабочую поверхность. Созданный на основе Razer Goliathus Extended, это самый большой многоцветный LED-коврик в мире.