Представлен Red Magic 7S в очень богатой упаковке

Китайским производителям довольно трудно продавать свои смартфоны в последнее время по вполне понятным причинам, особенно если речь идёт о геймерских моделях. Пользователи понимают, что они могут просто купить флагман от известного бренда и получать от него море удовольствия буквально каждый день, не таская в кармане геймерский гаджет — это не всем нравится, особенно если речь идёт об офисных работниках или людях более взрослых, которым гаджет с RGB-подсветкой не к лицу. И чтобы хоть как-то привлекать внимание аудитории, Nubia решила выпустить специальное издание Red Magic 7S Infinite Lagrange, которое даже выглядит настолько круто, что его уже хочется купить, а ведь мы даже не говорим о комплекте поставки. Это очень стильное решение.

Сама коробка поставки похожа на какой-то космический корабль, что, безусловно, является внушительным бонусом при покупке, особенно если устройство идёт на подарок. Внутри пользователь обнаружит внешнюю активную систему охлаждения для смартфона, специальный пластиковый бампер, чтобы его не пришлось искать у сторонних производителей, плюс мощный блок зарядки на 100 Вт. Это действительно богатая комплектация, так как обычно в современных флагманах пользователь получает от силы провод для зарядки, и то не всегда. Для геймеров, которые хотят купить крутой гаджет и каждый день им пользоваться в играх и не только, это отличное решение, которое позволяет не переживать о многих неприятностях после покупки.