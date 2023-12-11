Представлен Samsung Galaxy A25

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A25, которая оценена в 270 долларов. Новинку оснастили фирменной однокристальной системой Exynos 1280, 6,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью 1000 кд/кв.м, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация изображения), 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой зарядки, предустановленной оболочкой One UI 6.0 на основе операционной системы Android 14 и корпусом с размерами 161:76,5:8,3 мм и массой 197 граммов.

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