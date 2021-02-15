Представлен Samsung Galaxy F62 с батареей на 7000 мАч

Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов-долгожителей моделью Galaxy F62, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым Super AMOLED+ Infinity-O дисплеем с разрешением Full HD+, 7-нанометровой 8-ядерной платформой Samsung Exynos 9825, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп, боковым дактилоскопом, поддержкой LTE, двумя слотами для SIM-карт, модулями Bluetooth 5.0 и NFC, симметричным портом USB-C, 3,5-мм разъемом для наушников, батареей емкостью 7000 мАч, предустановленной ОС Android 11 с оболочкой One UI 3.1, поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт, а также синей, зеленой и серой расцветками. Старт продаж в Индии намечен на 22 по цене в 330 и 360 долларов соответственно.