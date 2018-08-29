Представлен шлем смешанной реальности Acer OJO 500 на IFA2018

На глобальной пресс-конференции next@acer, которая прошла сегодня в Берлине в рамках выставки IFA, компания Acer представила новый шлем смешанной реальности Acer OJO 500, а также ряд новых продуктов в игровых сериях Predator и Nitro. В их число вошли мониторы со сверхвысоким разрешением и отличной цветопередачей, принципиально новое модульное геймерское кресло и набор игровых аксессуаров.

Acer OJO 500 — это первый разборный шлем виртуальной реальности на платформе Windows Mixed Reality

27-дюймовый монитор Predator XB273K сочетает высокое разрешение 3840 х 2160 с технологией NVIDIA G-SYNC для получения непревзойденных впечатлений от игр

Монитор Acer Nitro XV273K поддерживает технологии AMD Radeon™ FreeSync и Visual Response Boost с эффектом времени отклика 1 мс, гарантирующие ультравысокую четкость картинки

Игровое кресло Predator Thronos имеет невероятно эргономичную форму и поддерживает установку на свой стальной каркас до трех 27-дюймовых мониторов

В серию доступных игровых аксессуаров серии Nitro вошли: мышь с разрешением сенсора 4000 dpi, клавиатура с разноцветной подсветкой, гарнитура, рюкзак для переноски ноутбука и коврик для мыши.

Основные моменты: