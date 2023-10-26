Представлен смартфон Wiko Hi Enjoy 60s 5G

Компания Wiko пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Hi Enjoy 60s 5G, которая во многом является клоном Huawei Enjoy 60. Новинку оснастили батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 22,5 Вт, 7-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 6,75-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей и кадровой 60 Гц, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, корпусом толщиной 8,98 мм и массой 199 граммов, боковым сканером отпечатков пальцев и предустановленной операционной системой HarmonyOS 3.0.