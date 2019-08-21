Представлен алкотестер INSPECTOR AT850

Inspector представляет новый электрохимический алкотестер – INSPECTOR AT850. Модель стала продолжением модельного ряда автомобильных алкотестеров для личного использования. Модель оснащена электрохимическим сенсором, который является на данный момент самым точным.

Устройства с электрохимическими сенсорами имеют ряд преимуществ перед моделями с полупроводниковыми сенсорами: высокая избирательность к этанолу (приборы не реагирует на квас, кефир и т.д. ), исключительная точность показаний, стабильность работы. В комплект INSPECTOR AT850 входят 3 съемных мундштука, гарантия 12 месяцев. Производство - Южная Корея. В продажу модель поступит в августе.