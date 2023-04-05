Представлен автомобильный компрессор Dunobil Luft Mini Pro

Компания Dunobil объявила о расширении модельной линейки автомобильных компрессоров, выпустив Luft Mini Pro с производительностью 38 литров в минуту. В компрессоре используется поршень и шатун, выполненные из металла, обеспечивая повышенную надежность и возможность эксплуатации в температурном диапазоне от -20 до -50 градусов. Насос подключается к прикуривателю автомобиля, развивая максимальное давление до 150 PSI. Штекер выполнен из высококачественного пластика и 3-метровый кабель.

Компрессор Dunobil Luft Mini Pro оснащен цифровым дисплеем с подсветкой, позволяющим наглядно выставлять целевое давление в камере и контролировать текущее. При достижении целевого значения компрессор прекращает работу автоматически. Управляется насос с помощью группы механических кнопок. Из полезных особенностей отмечается наличие светодиодного фонарика.

Съемный 24 мм шланг с защитной нейлоновой оплеткой и быстронакидным штекером. Насос также можно использовать для накачивания мячей, лодок, матрацев, колес велосипедов, самокатов, мотоциклов. Необходимый набор из четырех адаптеров идет в комплекте. Перед тем, как поступить в продажу, прошел несколько этапов проверки и сопровождается гарантией на 1 год.

Технические характеристики Dunobil Luft Mini Pro

  • Напряжение: 12 В
  • Максимальное давление: 10 атм (кг/см2)
  • Производительность: до 38 л/мин
  • Диапазон рабочих температур: от -20°C до +50°С
  • Длина шланга: 24 мм
  • Длина провода питания: 3 метра
  • Комплект: адаптер питания, 4 адаптера, инструкция
  • Габаритные размеры: 155x61x43 мм
  • Масса комплекта: 430 г
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