Представлен автомобильный смартфон Nio Phone

Компания Nio выпустила свой первый смартфон, который получил предсказуемое название Nio Phone. Новинка может похвастаться возможностью регулировки климатической системы, проверки уровня заряда батареи, настройки кресел и тесного взаимодействия с информационно-развлекательной системой автомобиля Nio.

Что до технических характеристик, устройство оснастили флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,81-дюймовым OLED-экраном Samsung E6 с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц и яркостью 1800 кд/кв.м, тройной тыльной камерой с модулями разрешением по 50 Мп (сенсоры Sony IMX890, IMX707 и IMX766), аккумулятором ёмкостью 5200 мАч, поддержкой проводной 66-Вт, беспроводной 50-Вт и обратной беспроводной 10-Вт зарядок. Nio Phone оценен в 890, 945 и 1030 долларов за версии с 12/512 ГБ, 12 ГБ/1ТБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.