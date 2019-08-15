Представлен беспроводной комплект Logitech MK470 Slim Combo

2019-08-15, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Logitech MK470 Slim Combo; [77]
Беспроводной комплект «клавиатура + мышь» Logitech MK470 Slim Combo отличается простотой и современным дизайном. Низкопрофильные клавиши с ножничными переключателями обеспечивают плавный набор текста, как на ноутбуке. Сверхтонкая мышь имеет симметричную конструкцию, удобную для обеих рук. Комплект клавиатуры и мыши MK470 Slim Combo придает вашему рабочему месту дополнительный комфорт и вдохновляет на творчество.

  • Компактная и эффективная . Компактный дизайн клавиатуры позволяет сэкономить место нарабочем столе, обеспечивая комфорт и эффективность вашей работы. При этом она содержит все необходимые клавиши, в том числе цифровой блок.
  • Привычные ощущения при печати . Печатайте плавно, как на ноутбуке: тонкие клавиши с ножничными переключателями созданы для комфортной работы.
  • Работают еле слышно . Бесшумные мышь и клавиатура MK470 Slim Combo позволяют работать в тишине и не беспокоить окружающих. Мышь дает традиционное ощущение «щелчка», но звук на 90 процентов ниже обычного.
  • Надежная связь . Подключайтесь без помех к своим устройствам с помощью беспроводного USB- приемника 2,4 ГГц. Вам гарантируется простая и надежная беспроводная связь в диапазоне 10 м* и порядок на рабочем столе.
  • Долгий срок службы батареи . Если устройства из комплекта MK470 Slim Combo не используются, они автоматически переходят в спящий режим для сохранения заряда. При этом срок службы батареи составляет 18 и 36 месяцев** для мыши и клавиатуры соответственно.

Комментарии и отзывы Logitech MK470 Slim Combo
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