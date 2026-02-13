Представлен бюджетный планшет HONOR Pad X8b

Компания HONOR пополнила ассортимент доступных планшетов моделью Pad X8b, одной из особенностей которой стал аккумулятор ёмкостью 10100 мАч. Новинку также оснастили 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 точек и кадровой частотой 90 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Adreno 610, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, основной камерой на 5 Мп, металлическим корпусом толщиной 7,5 мм и массой 496 граммов, четырьмя динамиками и предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной прошивкой MagicOS 10. Цена планшета составляет 175 долларов.

Планшет HUAWEI MatePad Edge готов к выходу …
Компания HUAWEI объявила, что 25 ноября в Китае будет представлен планшет MatePad Edge. По данным авторит…
Планшет Redmi Pad 2 Pro представлен в Китае…
Компания Xiaomi объявила о выпуске планшета Redmi Pad 2 Pro, который обойдется на китайском рынке в эквив…
Представлен планшет Lenovo Legion Y700 AI 2026…
Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Legion Y700AI, которая появится в продаже в следу…
Официально: планшет POCO Pad X1 готов к выходу…
Компания POCO объявила, что помимо смартфонов POCO F8 Pro и F8 Ultra, на презентации 26 ноября будут пред…
В чем секрет популярности техники Apple?…
Компания Apple — это не просто производитель электроники, это символ инноваций, престижа и особого обр…
Планшет TECNO MEGAPAD Pro появился в российской продаже …
Компания TECNO выпустила в российскую продажу планшет, рекомендованная цена которого составляет 23 и 25 т…
Планшет POCO Pad M1 показали на рендерах …
Профильное издание Ytechb поделилось качественными изображениями и подробностями о планшете POCO Pad M1, …
Huawei представила планшет MatePad 11.5…
Компания Huawei официально представила свой новый планшет MatePad 11.5 образца 2026 года — новинка во мно…
Обзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый деньОбзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый день
Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлеченийОбзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений
Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучшеОбзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: новее значит лучше
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor