Представлен бюджетный планшет HONOR Pad X8b

Компания HONOR пополнила ассортимент доступных планшетов моделью Pad X8b, одной из особенностей которой стал аккумулятор ёмкостью 10100 мАч. Новинку также оснастили 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 точек и кадровой частотой 90 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Adreno 610, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, основной камерой на 5 Мп, металлическим корпусом толщиной 7,5 мм и массой 496 граммов, четырьмя динамиками и предустановленной операционной системой Android 16 с фирменной прошивкой MagicOS 10. Цена планшета составляет 175 долларов.