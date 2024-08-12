Представлен бюджетный смартфон Itel A50

Компания Itel пополнила ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделью A50, которая обойдется на дебютном индийском рынке в эквивалент 77 долларов. Новинку оснастили восьмиядерным процессором Unisoc T603 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графикой PowerVR GE8322, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720:1612 точек и частотой обновления изображения 60 Гц, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 8 Мп, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, модемом 4G LTE, адаптером беспроводной связи WiFi 5 и Bluetooth 5.2, предустановленной операционной системой Android 14 Go и корпусом в чёрной, синей, золотистой и зелёной расцветке.