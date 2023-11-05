Представлен бюджетный смартфон Poco C65

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Poco C65, цена и дата начала продаж которой будут объявлены позже. Новинку оснастили 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей, кадровой частотой 90 Гц, яркостью 600 кд/м2, глубиной цвета 8 бит, поддержкой DC dimming и сертификацией TUV Rheinland, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, однокристальной системой MediaTek Helio G85, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки, интерфейсом USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников и боковым дактилоскопическим сенсором.