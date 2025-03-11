Представлен бюджетный смартфон Vivo Y29s 5G

Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Y29s 5G, которая основана на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим адаптером Mali-G57 MC2 и модемом 5G. Новинку также оснастили 6,74-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1600:720 точек и кадровой частотой 90 Гц, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 256 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, сдвоенной основной камерой с главным 50-Мп модулем, селфи-камерой разрешением 5 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 15-Вт проводной быстрой зарядки, ударопрочным корпусом и защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP64. Цена смартфона пока не названа, но, учитывая характеристики, она вряд ли окажется высокой.