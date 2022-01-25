Представлен цифровой стилус Logitech Pen для Chromebook с поддержкой USI

Logitech объявила о выпуске Logitech Pen, новейшего стилуса K-12, разработанного для устройств Chromebook с сенсорным экраном, который поддерживает стандарты Universal Stylus Initiative (USI) и сертифицирован для работы с Chromebook. Logitech Pen имеет удобную силиконовую рукоятку и нескользящую конструкцию, а активный наконечник имеет 4096 уровней чувствительности к давлению, что позволяет создавать линии или символы более четко, чем с помощью пальца или стилуса с резиновым наконечником.

Logitech Pen имеет влагозащиту и защиту от падений. Зарядка стилуса осуществляется с помощью зарядного устройства USB-C. Автономность аксессуара достигает 15 дней. Цифровой стилус Logitech Pen будет доступен для заказа в январе 2022 года по рекомендованной розничной цене 64,99 доллара.
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