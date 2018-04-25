Представлен детский планшет Archos Junior Tab

Компания Archos пополнила серию детских гаджетов Junior планшетом Junior Tab и смартфоном Junior Phone. По словам производителя, новинки получили специальный набор приложений: средства родительского контроля и фильтр веб-страниц от Qustodio, поисковую систему, а также образовательные приложения.

Смартфон оснастили 5-дюймовым экраном с разрешением 854:480 пикселей, 8 Мп основной и 2 Мп фронтальной камерами, четырехъядерным процессором с частотой 1,2 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной расширяемой памяти, а также аккумулятором на 2000 мАч. Планшет характеризуется 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1024:600 пикселей, 2 Мп и 0,3 Мп камерами, 4-ядерным процессором с частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной расширяемой памяти, а также аккумулятором на 4000 мАч. В качестве операционной системы на обоих устройства используется Android 7 Nougat. Archos Junior Tab и Phone появятся в продаже в июне 2018 года по цене от 80 евро.