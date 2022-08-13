Представлен доступный кинообъектив Meike 135mm T2.4

Компания Meike пополнила ассортимент полнокадровых кинообъективов моделью Meike 135mm T2.4, которая доступна для камер с креплением PL, Canon EF и RF, Sony E и L. Новинка характеризуется покрытием круга изображения 45 мм, стандартными шестернями с шагом 0.8 мм на кольце фокусировки и диафрагмы, оптической конструкцией из 12 элементов в 8 группах, 17 лепестковой диафрагмой с максимальным значением T2.4 и минимальным T22, минимальной дистанцией для фокусировки 100 см, резьбой для светофильтра 82 мм, углом поворота кольца фокусировки 330 градусов, массой 1202 грамма и длиной от 110 мм до 135 мм в зависимости от версии. Объектив уже доступен для покупки по цене 1100 долларов.