Представлен доступный смартфон Honor 70 Lite 5G

Компания Honor представила в Великобритании смартфон Honor 70 Lite 5G, который оценен в 200 фунтов стерлингов. Новинка характеризуется 6,5-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1600:720 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 480+ с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 22,5-Вт быстрой зарядки, предустановленной ОС Android 12 с прошивкой Magic UI 6.1, 3,5-мм гнездом для наушников, габаритами 163,66:75,13:8,68 мм, а также черной, синей и серебристой расцветками.

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