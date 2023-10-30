Представлен доступный смартфон Itel A70

Компания Itel пополнила ассортимент смартфонов моделью Itel A70, цена которой пока не раскрывается, но вряд ли она окажется высокой. Новинку оснастили корпусом толщиной 8,6 мм, 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением 720:1612 пикселей, частотой дискретизации сенсорного слоя 120 Гц и яркостью 500 нит, функцией Dynamic Bar, которая является имитацией Dynamic Island в iPhone, боковым дактилоскопическим сенсором, восьмиядерной платформой Unisoc T603 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графическим адаптером PowerVR GE8322, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем на 13 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, 4 ГБ оперативной памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, предустановленной программной оболочкой itel OS 13 на базе операционной системы Android 13 Go.