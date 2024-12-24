Представлен доступный смартфон Vivo Y29

В январе текущего года компания Vivo выпустила смартфон Y28 с процессором Dimensity 6020, а сегодня бренд представил его преемника — модель Vivo Y29, которая работает на базе процессора Dimensity 6300 от той же MediaTek. Смартфон работает на базе операционной системы Android 14 с оболочкой Funtouch OS 14 и имеет до 8 ГБ оперативной памяти, а объём встроенного хранилища достигает 256 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ при помощи карты памяти. Ещё смартфон Vivo Y29 оснащён 6,68-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления в 120 Гц, яркостью до 1000 нит и плотностью пикселей 264 ppi. В центре экрана находится вырез для фронтальной камеры на 8 Мп, а на тыльной панели установлена основная камера на 50 Мп, дополненная датчиком на 0,08 Мп и вспышкой. Также присутствует кольцевая подсветка, которая меняет цвета для уведомлений из различных приложений и при воспроизведении музыки.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Среди других особенностей Vivo Y29 — защита по стандарту IP64, сертификация MIL-STD-810H, стереодинамики, поддержка 5G и сканер отпечатков пальцев на боковой грани. Стоит такой смартфон всего 165 долларов, так что это очень доступное решение, которое в ближайшем будущем должны выпустить в продажу на международные рынки. И есть ощущение, что модель будет пользоваться повышенным спросом именно благодаря своей цене. Правда, пока что глобальном релизе информации нет.
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