Представлен электрический самокат Segway-Ninebot S Kids

Segway запускает новый электрический самокат, разработанный для детей, Segway-Ninebot S Kids, который имеет три режима езды и ряд функций безопасности.

Segway-Ninebot S Kids оснащен первоклассными функциями безопасности и интеллектуальными технологиями, позволяющими детям пользоваться электросамокатом разумными и невероятно увлекательными способами. Новый член семейства Segway-Ninebot - последнее дополнение к быстро расширяющемуся списку инновационных продуктов, предлагаемых техническим конгломератом. Одно из основных различий между Segway-Ninebot S Kids и другими моделями Segway - это размер транспортного средства и материалы, использованные для его создания. Недавно выпущенный самобалансирующийся автомобиль был разработан специально для детей. Коленная планка рассчитана на рост ребенка, подушка для управления коленом изготовлена ​​из мягкого, но невероятно прочного материала, а педаль области достаточно велика, чтобы детям было легче стоять и контролировать ситуацию.
Комментарии и отзывы Segway-Ninebot S Kids
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