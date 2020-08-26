Представлен флагман ASUS Zenfone 7

Компания ASUS пополнила ассортимент флагманских смартфонов ZenFone 7 и 7 Pro, которые унаследовали от предшественника поворотную камеру. Младшая модель получила чипсет Snapdragon 865, минимум 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Старшая отличается процессором Snapdragon 865+, от 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ флэш-памяти и оптической стабилизацией в главном модуле и модуле телефото.

Оба смартфона оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, стереодинамиками с усилителем NXP TFA9874 и поворотной тройной камерой с главным 64 Мп модулем (датчик Sony IMX686), сверхширокоугольным модулем на 12 Мп (IMX363) и модулем телефото. Размеры устройства равны 165,1:77,3:9,6 мм, а масса – 230 г. Zenfone 7 с 8 ГБ оперативной памяти обойдется в Тайване в 600 евро, а ZenFone 7 Pro – 800 евро. Глобальные цены пока не раскрываются.