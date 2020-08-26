Представлен флагман ASUS Zenfone 7

Оба смартфона оснастили 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, стереодинамиками с усилителем NXP TFA9874 и поворотной тройной камерой с главным 64 Мп модулем (датчик Sony IMX686), сверхширокоугольным модулем на 12 Мп (IMX363) и модулем телефото. Размеры устройства равны 165,1:77,3:9,6 мм, а масса – 230 г. Zenfone 7 с 8 ГБ оперативной памяти обойдется в Тайване в 600 евро, а ZenFone 7 Pro – 800 евро. Глобальные цены пока не раскрываются.