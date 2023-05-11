Представлен флагман Sony Xperia 1 V за 1400 евро

Компания Sony пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Xperia 1 V, которая появится в продаже этим летом по цене в 1400 евро. Новинку оснастили 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3840:1644 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 12 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (многослойный сенсор Exmor T формата 1/1,35 дюйма), 12 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик), защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, стереодинамиками, 3,5-мм гнездом для наушников, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок.