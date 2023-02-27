Представлен флагманский камерофон Honor Magic5 Pro

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Magic5 Pro, которая появится в продаже во втором квартале этого года по цене в 1200 евро. Новинку оснастили 6,81-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2848:1312 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1300 кд/м2 и точностью цветопередачи Delta E ≈ 0,27, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Samsung GN2 оптического формата 1,12 дюйма и 23-мм объектив с аптертурой f/1.9 и оптической стабилизацией), 50 Мп (модуль с 90-мм оптикой) и 50 Мп (13-мм объектив с полем зрения 122 градуса), сдвоенной селфи-камерой с главным модулем на 12 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0, предустановленной прошивкой MagicOS 7.1 на базе ОС Android 13, аккумулятор ёмкостью 5100 мАч, поддержкой 66-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68.