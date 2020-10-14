Представлен флагманский смартфон OnePlus 8T

Как и ожидалось, компания OnePlus представила сегодня новый топовый смартфон OnePlus 8T. Итак, новинку оснастили флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, поддержкой мобильных сетей 5G, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой считывания сенсора 240 Гц и поддержкой HDR10, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией, 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 65 мощностью 65 Вт (адаптер питания в комплекте). Смартфон появится в продаже 20 октября в версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти за 600 евро и с 12/256 ГБ за 700 евро.