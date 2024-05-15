Представлен флагманский смартфон Sony Xperia 1 VI

Компания Sony пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Xperia 1 VI, которая появится в европейской продаже в начале июня по цене в 1400 евро. Новинка характеризуется 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 19,5:9, разрешением 2340:1080 пикселей, адаптивной кадровой частотой LTPO 1 – 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с 48-Мп главным модулем на базе датчика Exmor T (объектив с фокусным расстоянием 24 мм), 16-мм сверхширокогоульным модулем и модулем с телеобъективом с оптическим зумом от 3,5 до 7,1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и беспроводной зарядок, стереодинамиками, защитой в соответствии со степенями IPX5/IPX8/IP6X и предустановленной операционной системой Android 14.