Представлен гибридный планшет Fujitsu Stylistic Q738

Компания Fujitsu пополнила ассортимент планшетов моделью Stylistic Q738, которая превращается в ноутбук посредством присоединяемой клавиатуры. Новинку оснастили 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920:1080 пикселей) с поддержкой пера, четырёхъядерным процессором Core i7-8650U (номинальная тактовая частота – 1,9 ГГц, форсированная — до 4,2 ГГц, графика Intel UHD Graphics 620) в максимальной конфигурации, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и твердотельным накопителем вместимостью до 512 ГБ, стереофоническими динамиками, 5 Мп основной и 2 Мп фронтальной камерами, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, поддержкой LTE, интерфейсом HDMI, USB Type-C и USB 3.0 Type-А, а также предустановленной ОС Windows 10 Pro. Продажи планшета стартуют 1 марта.