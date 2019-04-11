Представлен гибридный планшет Huawei MateBook E 2019

Компания Huawei представила новое поколение гибридного планшета MateBook E, хотя первоначально его анонс ожидался только в следующем месяце. Итак, новинка оснащается операционной системой Windows 10, платформой Qualcomm Snapdragon 850, поддержкой связи 4G LTE с картами nano-SIM, Wi-Fi (802.11ac, 4×4 MIMO) и Bluetooth 4.1, 12 дюймовым дисплеем с разрешением 2160:1440 и соотношением сторон 3:2, 13 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, 8 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флэш-памяти UFS, поддержкой фирменного стилуса M Pen Lite, клавиатурой с ходом клавиш 1,3 мм, подставкой с регулируемым углом в 110° или 160°, двумя динамиками, усилителем SmartPA и поддержкой технологии Dolby Atmos, портом USB type-C, 3,5 мм разъемом для наушников, а также аккумулятором на 36,3 Втч. MateBook E 2019 оценен в 595 долларов за версию с 256 ГБ флэш-памяти и 744 доллара за вариант с 512 ГБ.