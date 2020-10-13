Представлен iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым экраном

Как и ожидалось, сегодня вечером компания Apple представила iPhone 12 mini, который стал самой компактной моделью нового поколения. Новинку оснастили поддержкой сотовых сетей 5G, поддержкой магнитной беспроводной зарядки MagSafe, 5,4-дюймовым Super Retina XDR OLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, 5-нанометровым процессором Apple A14, 4 ГБ оперативной памяти, сдвоенной основной камерой с 12 Мп главным и 12 Мп сверхширокоугольным модулями, возможностью записывать видео в разрешении 4К и с частотой 60 к/с, батареей ёмкостью 2227 мАч, размерами 131,5:64,2:7,4 мм и массой 133 грамма. Российский старт продаж намечен на 13 ноября. Версия с 64 ГБ флэш-памяти оценен в 70 тысяч рублей, с 128 ГБ – 75 000 рублей и с 256 ГБ – 85 000 рублей соответственно.