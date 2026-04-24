Представлен игровой ПК Maingear MG-1 на Ryzen 9 9950X3D2

Компания Maingear пополнила ассортимент игровых компьютеров моделью Maingear MG-1, которая основана на процессорах AMD Ryzen 9 9950X3D2 с двойным 3D V-Cache (до 192 МБ L3) или Intel Core Ultra 9 285K. Новинки также характеризуются графическими адаптерами NVIDIA GeForce RTX 5090 или AMD Radeon RX 9070 XT в топовых конфигурациях, до 128 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-6000, до шести твердотельных накопителей M.2, жидкостной системы охлаждения для процессора, тремя 140-мм вентиляторами, дополнительными воздухозаборниками, системой скрытой прокладки кабелей MG-RC, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, сетевым интерфейсом до 10 Гбит/с, RGB-подсветкой и передней панелью, которая крепится на магниты. Цена базовой конфигурации составляет 2000 долларов.