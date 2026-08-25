Представлен игровой планшет Lenovo Legion Y700 Infinity AI Tablet

Компания Lenovo пополнила ассортимент игровых планшетов моделью Legion Y700 Infinity AI Tablet, которая базируется на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version с максимальной частотой 4,74 ГГц.

Новинка также характеризуется 8,4-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой до 165 Гц, частотой сенсорного отклика 3400 Гц, локальной пиковой яркостью 4000 нит, сертификацией Dolby Vision и средствами защиты зрения, корпусом толщиной 6,5 мм и массой 298 граммов, ОЗУ LPDDR5T с пропускной способностью до 10667 Мбит/с, флеш-памятью UFS 4.1 Pro, продвинутой системой охлаждения Qiankun Cooling, тыльной камерой на 50 Мп с RGB-кольцом, двумя интерфейсами USB Type-C, двумя X-образными линейными вибромоторами, двумя динамиками с поддержкой Dolby Atmos, батареей ёмкостью 7470 мАч, поддержкой 68-Вт быстрой проводной зарядки, модемом 5G, а также поддержкой стилус, игровой док-станции и контроллеров. Базовая конфигурация на 12/256 ГБ памяти оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 820 долларов.
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