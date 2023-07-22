Представлен игровой планшет Lenovo Legion Y700

Компания Lenovo пополнила ассортимент планшетов геймерской моделью Lenovo Legion Y700, которая основана на прошлогодней топовой платформе Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Новинка характеризуется 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256 ГБ и 512 ГБ флеш-памяти, 8,8-дюймовым экраном с разрешением 2,5K, кадровой частотой 144 Гц, яркостью 500 нит и 100% цветового пространства DCI-P3, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, цельнометаллическим Unibody-корпусом толщиной 7,6 мм, массой 348 граммов, батареей ёмкостью 6550 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и поддержкой обратной зарядки, а также двумя разъемами USB-C с поддержкой OTG. Планшет оценен в 335, 360 и 390 долларов за версии с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.