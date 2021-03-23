Представлен игровой смартфон Black Shark 4

Компания Xiaomi объявила о выпуске геймерских смартфонов Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro, которые получили 8-ядерные платформы Snapdragon 870 и Snapdragon 888. Новинки также оснастили 6,67-дюймовым экраном E4 AMOLED с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9, пиковой яркостью 1300 кд/м2, поддержкой HDR 10+, кадровой частотой 144 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 720 Гц и 111% охватом цветовой палитры DCI-P3, дополнительными кнопками на боковой кромке, 3,5-мм разъемом, модулями Wi-Fi 6 802.11ax (2:2 MU-MIMO) и Bluetooth 5.2, фронтальной камерой на 20 Мп, тройной тыльной камерой на 48-Мп (64 Мп у Pro-версии), 8 Мп (сверхширик) и 5 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью до 120 Вт и ОС Android 11 с прошивкой JoyUI 12.5. Базовая версия Black Shark 4 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 380 долларов, а Black Shark 4 Pro с 8/128 ГБ – 615 долларов.

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