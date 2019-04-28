Представлен игровой смартфон Nubia Red Magic 3

Бренд Nubia (принадлежит ZTE) представил геймерский смартфон Red Magic 3, одной из особенностей которого стала система охлаждения с вентилятором. Новинку также оснастили чипсетом Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 27 Вт, 6,65-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц, яркостью 430 кд/кв.м и временем отклика 4 мс, до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, основной камерой с 48-Мп датчиком Sony IMX586 и объективом с диафрагмой F/1,7, фронтальной камерой на 16 Мп, а также операционной системой Android 9.0 Pie с интерфейсом RedMagic OS 2.0. Старт продаж намечен на 3 мая по цене 430 долларов за версию с 6/64 ГБ памяти, $475 за 6/128 ГБ, $520 за 8/128 ГБ и $640 за топовый вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти.