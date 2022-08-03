Представлен игровой смартфон REDMAGIC 7S Pro

Добавьте к этому 18 ГБ ОЗУ, и REDMAGIC 7S Pro успешно обеспечивает производительность, близкую к консоли. Настоящие мобильные игровые возможности на смартфоне выведены на новый уровень благодаря REDMAGIC 7S Pro с его 10-уровневой системой охлаждения со встроенным RGB-вентилятором. Этот вентилятор поддерживает максимальную производительность устройства, оставаясь при этом более прохладным, чего очень не хватает другим смартфонам, даже ориентированным на портативные игры. Одна из самых больших проблем современных игровых смартфонов — перегрев. Как известно геймерам, система охлаждения может улучшить или испортить любой игровой процесс. С REDMAGIC 7S Pro инженеры разработали телефон, который может дать вам консольный опыт и поддерживать вас в течение нескольких часов, не взорвав телефон перед вашим лицом.