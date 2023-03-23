Представлен камерофон Huawei P60 Pro

Компания Huawei пополнила ассортимент камерофонов топовой моделью P60 Pro, которая довольно сильно отличается от других флагманов. Новинку оснастили изогнутым 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2700:1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (датчик с раскладкой пикселей RYYB, объективом с диафрагмой F/1,4-4,0 и системой оптической стабилизации), 13 Мп (сверхширик) и 48 Мп (телеобъектив с диафрагмой F/2,1), батареей ёмкостью 4815 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 88 Вт и 50 Вт соответственно, предустановленной ОС HarmonyOS 3.1 и поддержкой двусторонней спутниковой связи. Также был представлен смартфон Huawei P60, который отличается 12-Мп модулем с телеобъективом с пятикратным зумом и оптической стабилизацией.