Представлен компактная плата Biostar B450MX

Компания Biostar пополнила ассортимент материнских плат форм-фактора Micro-ATX моделью B450MX, которая основана на наборе системной логики AMD B450 и предназначена для чипов AMD Ryzen с первого по третье поколение. Новинка характеризуется 10-фазной подсистемой питания CPU, четырьмя разъёмами оперативной памяти DDR4 (до 128 ГБ) на частоте свыше 4000 МГц при поддержке профилей разгона, двумя разъёмами PCIe x16 3.0 по схеме x16/x4 для дискретным графическим адаптеров, одним разъёмом PCIe x1, 24-контактным разъёмом питания, 8-контактным разъёмом питания процессора, четырьмя портами SATA 3, одним разъёмом M.2 для NVMe-накопителя, шестью разъёмами USB 3.2 Type-A и шестью USB 2.0, одним комбинированным разъёмом PS/2, интерфейсами DVI-D, VGA и HDMI, гигабитным сетевым портом LAN на контроллере Realtek RTL8111H и тремя аудиовыходами на контроллере ALC887 с поддержкой 7.1-канального звука. Цена и дата начала продаж платы будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Biostar B450MX
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