Представлен компактный ПК Kontron KBox B-202-CFL

Компания Kontron пополнила ассортимент компактных ПК моделью KBox B-202-CFL, которая ориентирована на отрасли обработки изображений, машинного обучения и приложений искусственного интеллекта. Новинка характеризуется материнской платой типоразмера Mini-ITX (170:170 мм), процессорами Intel Core девятого поколения i7, i5 или i3, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4, местом для 2,5-дюймового жесткого диска и твердотельного накопителя стандарта М.2, двух карт расширения PCIe x8 или одной карты PCIe x16, двухпортовым контроллером Gigabit Ethernet, двумя разъёмами DisplayPorts 1.2, коннектором DVI-D, четырьмя портами USB 2.0, четырьмя USB 3.1 Gen 1 и двумя USB 3.1 Gen 2, последовательным портом, активной системой охлаждения и совместимостью с Windows 10 IoT Enterprise. Габариты ПК равны 190:120:190 мм.