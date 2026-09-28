Представлен компактный флагман HONOR Magic 9

Компания HONOR объявила о выпуске базового флагманского смартфона Magic 9, который базируется на 3-нанометровой однокристальной системе Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm с тактовой частотой до 4,7 ГГц и графическим адаптером Adreno 840. Новинку также оснастили 6,37-дюймовым OLED-экраном с регулировкой ШИМ с частотой 3840 Гц и пиковой яркостью 10000 нит, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп, 200 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом) и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камерой с 55-Мп квадратным сенсором, поддержкой фирменной цветопередачи и визуальными профилями ARRI, фирменным RF-чипом Honor C3 для беспроводной связи, защитой от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K, батареей ёмкостью 8000 мАч и предустановленной прошивкой MagicOS 11 со встроенным ИИ-агентом от Alibaba. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 745, 820, 895 и 1040 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ памяти.