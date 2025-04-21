Представлен компактный хаб Philips SWV6115G/59

Philips SWV6115G/59 — многофункционального решения для пользователей, которым важно удобство, надежность и универсальность при подключении устройств. Благодаря сочетанию разъёмов USB-A, USB-C, HDMI и поддержке зарядки Power Delivery, хаб позволяет подключать сразу несколько устройств, обеспечивая высокую скорость передачи данных и комфорт при работе и развлечениях.

два порта USB 3.0 со скоростью передачи данных до 5 Гбит/с;

два порта USB-C PD для быстрой зарядки и передачи данных;

один HDMI-порт с поддержкой разрешений 4K@60Hz и 1080p Full HD.

Philips SWV6115G/59 — это компактный и стильный хаб в корпусе серого цвета, поддерживающий широкий набор интерфейсов. Концентратор подключается через современный USB-C 3.0, что обеспечивает высокую стабильность и скорость передачи. Компактная длина кабеля — всего 10 см — делает устройство удобным в использовании даже в ограниченном пространстве. Philips SWV6115G/59 также поддерживает широкие мультимедийные возможности, включая трансляцию видео в формате 4K и Full HD, что делает его отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних пользователей.