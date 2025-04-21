Представлен компактный хаб Philips SWV6115G/59

Philips SWV6115G/59 — это компактный и стильный хаб в корпусе серого цвета, поддерживающий широкий набор интерфейсов. Концентратор подключается через современный USB-C 3.0, что обеспечивает высокую стабильность и скорость передачи. Компактная длина кабеля — всего 10 см — делает устройство удобным в использовании даже в ограниченном пространстве. Philips SWV6115G/59 также поддерживает широкие мультимедийные возможности, включая трансляцию видео в формате 4K и Full HD, что делает его отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних пользователей.