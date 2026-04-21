Представлен компактный и мощный планшет REDMI K Pad 2

Компания Xiaomi пополнила ассортимент планшетов компактной моделью REDMI K Pad 2, в основе которой лежит флагманский 3-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 9500 с максимальной частотой 4,2 ГГц и графическим ускорителем Mali-G1 Ultra MP12.

Новинка также получила 8,8-дюймовый экран LCD с разрешением 3K, кадровой частотой 165 Гц и пиковой яркостью 1100 нит, систему охлаждения с испарительной камерой площадью 15300 мм², батарею ёмкостью 9100 мАч, поддержку обходной зарядки, два интерфейса USB Type-C, металлический корпус с боковой настраиваемой кнопкой, дактилоскопический сенсор, симметричные стереодинамики и два линейных вибромотора. Цена планшета составляет эквивалент 500 долларов за базовую конфигурацию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.