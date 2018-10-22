Представлен компактный корпус SilverStone Raven-Z RVZ03-ARGB

Компания SilverStone пополнила ассортимент корпусов моделью Raven-Z RVZ03-ARGB, которая подойдет для создания компактной игровой системы. Новинка поддерживает установку материнской платы типоразмера mini-ITX, двухслотовой видеокарты длиной до 330 мм, которая располагается вертикально с помощью комплектного райзера, блока питания ATX длиной до 15 см, трех 2,5-дюймовых накопителей, трех 120-мм вентиляторов (два в комплекте), а также процессорного кулера высотой до 83 мм. Также отметим программируемую подсветку, пару разъемов USB 3.0 и разъемы для наушников и микрофона. Размеры корпуса равны 382:105:350 мм.