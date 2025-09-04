Представлен компактный планшет HUAWEI MatePad Mini

Компания HUAWEI пополнила ассортимент компактных планшетов моделью MatePad Mini, которая может похвастаться толщиной корпуса от 5,1 до 5,6 мм и массой от 255 до 266 граммов в зависимости от версии.

Новинку также оснастили 8,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2560:1600 точек, соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 120 Гц, динамической яркостью до 1800 нит и толщиной рамок 2,99 мм, батареей ёмкостью 6400 мАч, поддержкой спутниковой связи для двусторонней передачи сообщений, поддержкой фирменной связи Lingxi, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, поддержкой стилуса Huawei M-Pencil Pro и предустановленной ОС HarmonyOS 5.1. Планшет оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 560, 630 и 700 долларов за версии с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 12/512 ГБ (дисплей с мягким светом) оперативной и флеш-памяти соответственно.