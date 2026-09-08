Представлен компактный смартфон HMD Salo

Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов моделью HMD Salo 5G, которая ориентирована на корпоративный сегмент B2B. Новинка получила 6,56-дюймовый экран IPS LCD с разрешением 1080:2400 точек и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камеру на 50 Мп, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 13 Мп (сверхширик), 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 611, поддержку сотовых сетей пятого поколения, до 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 33-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленную операционную систему Android 16 с гарантией обновлений безопасности в течение пяти лет.