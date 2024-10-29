Представлен компактный смартфон Sharp AQUOS sense9

Компания Sharp пополнила ассортимент компактных смартфонов моделью AQUOS sense9, которая обойдется на домашнем для производителя японском рынке от 440 долларов.

Новинку оснастили 6,1-дюймовым Pro IGZO OLED-дисплеем с разрешением 1080:2340 точек (формат Full HD+), пиковой яркостью 2000 нит и кадровой частотой до 240 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50,3 Мп и 50,3 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 36-Вт проводной быстрой зарядки, алюминиевым корпусом с прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенями IPX5, IPX8 и IP6X, толщиной 8,9 мм и предустановленной операционной системой Android 14 с гарантией обновления до Android 17.

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