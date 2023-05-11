Представлен компактный смартфон Sony Xperia 10 V

Компания Sony пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Xperia 10 V, которая появится в продаже в следующем месяце по цене в 450 евро. Новинка характеризуется 6-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 695, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти MicroSD, 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 60 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, батареей ёмкостью 5000 мАч, массой 159 граммов, пластиковой задней панелью, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (датчик оптического формата 1/2,0 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив), селфи-камерой на 8 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP65/68, 3,5-мм гнедом для наушников с поддержкой звука Hi-Res и фронтальными стереодинамиками.