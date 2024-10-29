Представлен компактный защищенный планшет Oukitel RT3 Pro

Компания Oukitel пополнила ассортимент защищенных планшетов компактной моделью RT3 Pro, которая получила 8-дюймовый LCD-экран с разрешением 1280:800 пикселей, максимальной яркостью 600 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 5. Новинка также характеризуется корпусом толщиной 13,9 мм и массой 538 граммов, защитой от воды и пыли в соответствии со степенямиIP68/69K, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, модулем NFC, модемом LTE, 12-нанометровым процессором MediaTek Dimensity G81, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5150 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, портом USB 2.0 Type-C, тыльной камерой на 16 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, а также предустановленной операционной системой Android 14. Планшет доступен для покупки по специальной цене в 160 долларов.

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