Представлен компактный защищенный смартфон Ulefone Armor Mini 20T Pro

Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов компактной моделью Armor Mini 20T Pro, которая получила 4,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц. Новинка также характеризуется 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, основной камерой на базе 50-Мп датчика изображения Samsung GN1 и 0,02-Мп тепловизором FLIR, фронтальной камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 6200 мАч, поддержкой 33-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP69K, корпусом толщиной почти 25 мм и массой 301 грамм, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, устойчивостью к падениям с высоты до 10 метров, 102-диодным фонариком, 28-диодной красно-синей мигалкой, модулем NFC, FM-радио без наушников и ИК-пультом. Смартфон появится в продаже в октябре, но цена пока не раскрыта.