Представлен лазерный телевизор Hisense Explorer X1 Pro

Компания Hisense пополнила ассортимент лазерных телевизоров моделью Explorer X1 Pro, которая получила версии с диагональю 100 и 120 дюймов. Новинки получили трёхцветный лазерный источник света, разрешение 3840:2160 точек, 110% покрытием цветовой палитры BT.2020, контрастность 3500:1, полноэкранную яркость 600 нит и 450 нит в зависимости от версии, поддержку IMAX Enhanced и FilmMaker Mode, поддержку компенсации движения MEMC, 120-Вт акустику формата 6.1.2 от Harman Kardon с девятью динамиками, сабвуфером, а также поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, однокристальную систему MediaTek MT9649, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, поддержку Wi‑Fi 6 и Bluetooth 5.4, три интерфейсами HDMI 2.1, разъемы USB 3.0 и USB 2.0, оптический аудиовыход и антенный вход RF. Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 5145 и 7350 долларов соответственно.

Телевизоры TCL RM9L RGB Mini LED выпустили в России …
Компания TCL выпустила в России флагманские телевизоры RM9L RGB Mini LED, которые основаны на панелях WHV…
Представлен проектор Anker Nebula P1i…
Компания Anker выпустила на европейский рынок проектор Soundcore Nebula P1i, который оценен в 360 евро. Н…
Представлена глобальная версия Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen)…
Компания Xiaomi выпустила на международный рынок компактный медиаплеер и гаджет для потокового мультимеди…
98-дюймовый телевизор Xiaomi TV S Mini LED 2026 оценили в 23…
Компания Xiaomi выпустила не европейский рынок серию телевизоров TV S Mini LED 2026, которая представлена…
Представлены проекторы Xgimi Mira 4K и 4K Pro…
Компания Xgimi пополнила ассортимент ультракороткофокусных проекторов моделями Mira 4K и MIRA 4K Pro, кот…
Проектор boAt CineHead E1 оценен в 80 долларов …
Компания boAt пополнила ассортимент бюджетных умных проекторов моделью CineHead E1, которая является боле…
100-дюймовый телевизор Redmi TV MAX (2026) появился в продаж…
Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу недавное представленные серии телевизоров Redmi A Pro и Red…
Обзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашн…
Домашний кинотеатр с возможностью проецировать изображение на большой экран больше не считается роскошью …
Обзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатраОбзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатра
Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316
Обзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатраОбзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатра
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65": базовая модель стала ещё лучше
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor