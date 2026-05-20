Представлен лазерный телевизор Hisense Explorer X1 Pro

Компания Hisense пополнила ассортимент лазерных телевизоров моделью Explorer X1 Pro, которая получила версии с диагональю 100 и 120 дюймов. Новинки получили трёхцветный лазерный источник света, разрешение 3840:2160 точек, 110% покрытием цветовой палитры BT.2020, контрастность 3500:1, полноэкранную яркость 600 нит и 450 нит в зависимости от версии, поддержку IMAX Enhanced и FilmMaker Mode, поддержку компенсации движения MEMC, 120-Вт акустику формата 6.1.2 от Harman Kardon с девятью динамиками, сабвуфером, а также поддержкой Dolby Atmos и DTS:X, однокристальную систему MediaTek MT9649, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, поддержку Wi‑Fi 6 и Bluetooth 5.4, три интерфейсами HDMI 2.1, разъемы USB 3.0 и USB 2.0, оптический аудиовыход и антенный вход RF. Телевизоры оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 5145 и 7350 долларов соответственно.